Spanien: TV-Rechte an LaLiga gehen an Telefónica und Mediapro

Die erstmalige zentrale Vermarktung der TV-Rechte bringt den spanischen Fußballclubs schon nach der ersten Runde 1,14 Milliarden pro Saison ein. Der Deal gilt ab Sommer 2019.



Die spanische Fußball-Profi-Liga hat den größten Teil ihrer Fernsehrechte bis 2022 für die Rekordsumme von rund 1,14 Milliarden Euro pro Saison vergeben. Das sei ein Anstieg von 15 Prozent im Vergleich zu dem noch bis Sommer 2019 laufenden Dreijahresvertrag, der Einnahmen von insgesamt knapp 2,98 Milliarden bedeute, teilte LaLiga am Dienstag mit.