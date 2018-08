Spannend wie ein Blockbuster - Arte-Doku über Schwarze Löcher

Mehr als 110 Minuten Astrophysik - das kann abschreckend klingen. Gerade als Vorschlag für die Samstagabend-Unterhaltung. Filmemachern ist es aber gelungen, die komplexe Materie über Schwarze Löcher in einer recht spacig anmutenden Dokumentation sehenswert aufzubereiten.



Die Konkurrenz für Pierce Brosnan und Uma Thurman, Joko und Klaas, Max Giermann und Top-Leichtathleten kommt aus dem All. Während Sat.1 am Samstagabend zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr einen "Percy Jackson"-Film zeigt, ProSieben "Die beste Show der Welt", RTL "Deutschlands cleverste Kids" sucht und das ZDF die European Championships überträgt, läuft auf Arte die spannende Dokumentation "Geheimnisvolle Schwarze Löcher". Die Macher beschäftigen sich mit einem der größten Rätsel des Universums.