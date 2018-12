Spannender Seriennachschub: Sky zeigt "Escape At Dannemora"

Eine neue Thrillerserie feiert mit acht Episoden bei Sky Atlantic HD Premiere. Patricia Arquette, Benicio del Toro und Paul Dano sind in "Escape At Dannemora" in der Erzählung einer wahren Geschichte zu sehen.



Ab Mittwoch (19. Dezember) stehen die Zeiger bei Sky Atlantic HD wöchentlich auf Spannung. Grund dafür ist die Thrillerserie "Escape At Dannemora". Der Clou: Es handelt sich um eine wahre Geschichte.