Sparsam und doch unterhaltsam: Heimkino & Co. effizient nutzen

Gemütlich den Feierabend einläuten und einen langen Arbeitstag hinter sich lassen: Verbraucher nutzen das heimische Entertainment-System – ob TV-Gerät oder Beamer – zum Entspannen.



Bei einem guten Film oder der Lieblingsserie sind die Sorgen des Alltags schnell vergessen und der relaxte Teil des Tages beginnt. Inzwischen sind daher viele Wohnzimmer zum privaten Heimkino avanciert. Vom hochwertigen Soundsystem für besten Klang bis hin zum teuren Fernseher, der eine bestechend hohe Auflösung liefert, lässt die heutige Unterhaltungselektronik keine Wünsche offen. Bei all der Unterhaltsamkeit bleibt jedoch im einen oder anderen Haushalt die Sparsamkeit auf der Strecke. Die erhöhte Nebenkostenabrechnung am Ende des Monats sorgt dann für Ernüchterung. Um das Heimkino effizienter zu nutzen, erklärt der Beitrag, worauf es ankommt.



Die vielseitige Entertainment-Welt: Welches Gerät kommt infrage?

Im 21. Jahrhundert gehören die klassischen alten Röhrenfernseher zu den Unterhaltungsdinosauriern. Heutzutage sind Begriffe wie „4K“, „HDR“ und „QLED“ in aller Munde. Schon lange reicht HD-Qualität nicht mehr aus, denn UHD (Ultrahochauflösung) ist jetzt das Nonplusultra. Ähnlich verhält es sich mit der LCD-Technik, die durch OLED ersetzt wird. Letztere bietet sattere und stärkere Kontraste, intensiveres Schwarz und weitere Blickwinkel. Die Fernsehtechnik entwickelt sich immer weiter, sodass es für Verbraucher gar nicht so leicht ist einen passenden Fernseher zu finden. Die Frage nach einem infrage kommenden TV-Gerät ist daher am besten zu beantworten, wenn der Verwendungszweck klar ist. Es gibt spezielle Geräte, die sich hervorragend für Familien, Sport- oder Gaming-Fans eignen, aber auch günstige Heimkinos, die genau richtig für Film- und Serien-Liebhaber sind.



Tipp für mehr Sparsamkeit: Stromvergleiche unterstützen jährlich beim Sparen

Um sich mit einem hochwertigen TV-Gerät nicht in die Finanzfalle zu stürzen, ist es wichtig, auf die Energieeffizienz des Fernsehers zu achten. Dabei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, weshalb beispielsweise das Energielabel eines Gerätes Auskunft über die Energieklasse gibt. Modelle mit einem „A“ sind sehr empfehlenswert, „F“ ist hingegen wie ein Warnschild in Buchstabenform zu betrachten, denn bei solchen Geräten handelt es sich um maximale Strom- und Geldfresser.



In diesem Zusammenhang macht es außerdem Sinn, einen jährlichen Vergleich von Stromtarifen auf Portalen wie Stromvergleich.de durchzuführen. Verbraucher bekommen dadurch einen schnellen und geordneten Überblick über die verschiedenen Anbieter und mögliche Preisunterschiede. So ist es möglich, den steigenden Stromkosten entgegenzuwirken und das heimische Entertainment-System jährlich auf der kostengünstigsten Basis zu nutzen.