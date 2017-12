"Spartacus"-Held Kirk Douglas wird 101 Jahre alt

1999 gab das American Film Institute eine Liste der 50 größten Leinwand-Legenden aus Hollywoods goldener Ära heraus. Nur drei sind heute noch am Leben: Sophia Loren (83), Sidney Poitier (90) und Kirk Douglas - der "Spartacus"-Held wird jetzt 101 Jahre alt.



Kurz vor seinem 101. Geburtstag zeigt sich Kirk Douglas in Begleitung seiner Familie bei einer Gala-Veranstaltung in Los Angeles. Schwiegertochter Catherine Zeta-Jones (48) stellte Mitte November auf Instagram Fotos von dem strahlenden "Spartacus"-Helden, jetzt mit schlohweißen Haaren, ins Netz. Es sei "so schön", mit der Familie an einem so wichtigen Abend zusammen zu sein, schrieb die Ehefrau von Michael Douglas (73) dazu.