Spartensender eoTV startet heute 24h-Programm

Der Free TV-Sender für europäische Spielfilme und Serien eoTV startet heute um 16 Uhr mit seinem Vollprogramm. Er ist über den Satellit ASTRA 19.2 Grad Ost zu empfangen.



Der Programmstart wird kräftig gefeiert. So beginnt am 29. August die teuerste, je in Europa produzierte History-Serie "Versailles" als Free TV-Premiere. Sie läuft immer dienstags um 20.15 Uhr auf eoTV. Außerdem startet am 14. September die 2. Staffel der spannenden bulgarischen Crime-Serie "Undercover" um 20.15 Uhr. Die Fans von abgefahrenen wie hochwertigen britischen Produktionen kommen ebenfalls im neuen Vollprogramm des Senders auf ihre Kosten.



Schon jetzt ist eoTV über einen automatischen Sendersuchlauf am Satelliten-Receiver oder eingebauten Satelliten-Tuner des Fernsehers zu finden (Frequenz: 10921/ MHz Polarisation: Horizontal/ Symbolrate: 22.000/ FEC: 7/8/ Modulation: DVB-S, QPSK).