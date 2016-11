Spendenservice "AmazonSmile" startet in Deutschland

Amazon bringt einen neuen Service an den Start. Beim Einkaufen können Kunden gleichzeitig soziale Organisationen unterstützen. Ein halbes Prozent der Summe geht an die Einrichtungen.



Der Service "AmazonSmile" startet jetzt auch in Deutschland und Österreich. In den USA können Kunden schon länger beim Online-Shopping gleichzeitig eine soziale Organisation unterstützen. Ein halbes Prozent der Einkaufssumme geht an die Einrichtungen.