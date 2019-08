Sperrung unabhängiger Nachrichtenplattform in Türkei widerrufen

Ein türkisches Gericht hat die vieldiskutierte Anordnung zur Sperrung eines großen unabhängigen Internetmediums rückgängig gemacht.



Das sagte am Donnerstag die Rechtsanwältin der betroffenen Nachrichtenplattform "Bianet", Meric Eyüboglu. "Bianet" sei "irrtümlich" auf eine lange Liste von Web-Adressen geraten, die blockiert werden sollen, und bereits am Tag nach dem Urteil Mitte Juli wieder heruntergenommen worden. "Bianet" sei zunächst weder über das ursprüngliche Urteil noch über die Korrektur informiert worden. Die Plattform, die sich stark auf Menschenrechtsberichterstattung konzentriert, hatte am Dienstag über die Sperrung berichtet.