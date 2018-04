Spider-Man: Sky kündigt Pop-up-Sender an

Er ist einer der erfolgreichsten Superhelden - zumindest gemessen an der Anzahl seiner Filme. Spider-Man bekommt bei Sky jetzt sogar seinen eigenen Sender auf Zeit.



Ein Pop-up Sender nur für Peter Parker: Sky zeigt Anfang Juni alle Spider-Man-Filme auf einem eigens eingerichteten Kanal. Auf "Sky Cinema Spider-Man HD" sind zwischen dem 1. und 10. Juni alle sechs Filme zu sehen. Doch gibt es sogar eine Premiere. Das Reboot "Spider-Man: Homecoming" feiert seine TV-Premiere am 3. Juni. Konkrete Sendezeiten fehlen bislang noch.