Spiderman-Erfinder Stan Lee stirbt mit 95

Seine grenzenlose Phantasie erfüllte die Kindheitstage mehrerer Generationen – jetzt ist der Marvel-Comicautor Stan Lee im biblischen Alter von 95 in Los Angeles gestorben. Er hinterlässt illustre Schöpfungen wie Spiderman, Hulk, Iron Man, Daredevil und die X-Men.



Comic-Fans verehrten ihn schon zu Lebzeiten wie einen Heiligen: Die Nachrufe auf Marvel-Ikone Stan Lee auf den Plattformen der sozialen Medien sind so zahlreich, dass man sich an den Morgen nach Michael Jacksons Tod erinnert fühlt. Dabei erreichte der Popstar unter den Comicautoren im Gegensatz zum King of Pop ein mehr als stattliches Alter.