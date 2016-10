Spiegel Geschichte und Spiegel TV Wissen im neuen Gewand

Es ist nichts Ungewöhnliches, dass Sender ab und an ihr Logo überarbeiten und auch ihr Design ein wenig aufpolieren. Zeit für einen neuen Anstrich war es nun offensichtlich bei Spiegel Geschichte und Spiegel TV Wissen.



Spiegel Geschichte und Spiegel TV Wissen erstrahlen ab dem heutigen Dienstag in neuem Glanz. Beiden Pay-TV-Sendern wurde ein neues Outfit spendiert, das unter anderem ein neues Logo umfasst. Die moderne und zugleich altbekannte Optik greift aber auch auf die Trailer und Sequenzen über, die die beiden Sender zwischen ihren Sendungen zeigen. Für den neuen Auftritt zeigt sich ein weiteres Mal die Branding Agentur BDA Creativ verantwortlich.