Spiel mit der Sehnsucht - Prozess um Abzocke beim Online-Dating

Ein angeblicher US-Soldat verspricht Liebe und Diamanten - im Hintergrund kassieren Kriminelle ab: In München geht ein Prozess um Betrug mit erfundenen Identitäten beim Online-Dating zu Ende. Und die Betroffenen fragen sich: Wie konnte mir das nur passieren?



Ingrid kann selbst nicht glauben, was ihr da passiert ist. "Es ist natürlich alles total peinlich." Knapp zwei Jahre, nachdem sie im Internet einen Mann kennengelernt hat, sitzt die Rentnerin aus Berlin in einem Gerichtssaal des Landgerichts München I und muss manchmal fast lachen über sich selbst. "Ich habe mich einwickeln lassen", sagt sie. Und dass sie die Online-Gespräche mit Thomas Fischer genossen, ihm vieles erzählt hat. "Ich dachte, bei ihm war es auch so."