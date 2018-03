Spielberg produziert Amazon-Serie mit Bardem in der Hauptrolle

Die Amazon Studios werden eine vierstündige Miniserie über den spanischen Entdecker Hernan Cortes drehen. Als Executive Producer zeichnet sich unter anderem Steven Spielberg verantwortlich.



Die vierstündige Serie "Cortes" von Oscar-Preisträger Steven Spielberg und Amblin Television über den Entdecker Hernan Cortes, der für Spanien das Aztekenreich stürzte, wurde vom Oscar-Gewinner Steven Zaillian ("Schindlers Liste") für das Fernsehen geschrieben und basiert auf einem Drehbuch von Dalton Trumbo ("Ein Herz und eine Krone").