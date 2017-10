Spielberg soll erste Serie für Apple liefern

Apple macht sich offenbar wie angekündigt in Kürze an die Produktion einer ersten eigenen Serie. Dafür wurde nun scheinbar schon ein Vertrag mit Steven Spielberg abgeschlossen.



Schon im August wurde international davon berichtet, dass Apple innerhalb des nächsten Jahres ein Milliarden-Budget für eigene Serien-Produktionen zur Verfügung stellen will, die qualitativ auf der Stufe von Netflix und Co. stehen sollen.



Den Beginn macht nun angeblich eine Neuauflage der Achtziger-Jahre-Serie "Amazing Stories" von keinem anderen als Steven Spielberg. In Deutschland lief die Serie als "Unglaubliche Geschichten" ab 1993 auf RTL 2.