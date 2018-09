Spiele-Streamingdienst Shadow ab sofort in Deutschland verfügbar

Die Blade Group hat heute bekanntgegeben, dass der Streaming-Dienst Shadow ab sofort auch in Deutschland zur Verfügung steht.



Shadow erlaubt es, grafisch anspruchsvolle, aktuelle Spiele und professionelle Anwendungen auf veralteten Rechnern, ursprünglich inkompatiblen Endgeräten wie Macbooks, Windows- und Linux-Geräten oder auch Android-Tablets zu nutzen.

Eine Unterstützung für iOS ist in Arbeit. Für knapp 30 Euro im Monat (bei Abschluss eines 12-monatigen Abonnements) liefert Shadow einen hochleistungsfähigen Cloud-PC, der dank regelmäßiger Upgrades stets für die aktuellsten Spiele gerüstet ist. Der Endnutzer benötigt lediglich eine stabile Internetverbindung ab 15 Mb/s.



Shadow kann aber auch für anspruchsvolle Arbeiten wie Rendern oder Video Encoding genutzt werden. Eigens entwickelte Technologien sorgen für ein latenzfreies Anwendererlebnis.

