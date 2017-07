Spielekonsolen bringen frischen Wind in Onlinecasinos

Dank Internetverbindung, können Online-Casinos heutzutage auch auf Spielekonsolen wie der Xbox oder Playstation gespielt werden. Besonders gefragt sind Slot-Automaten, deren grafische Darstellungen immer raffinierter und hochauflösender werden und 3D- oder mindestens HD-Videosequenzen beinhalten.



Einige Slots bieten außerdem spezielle Interaktionsmöglichkeiten, die sich mit der Konsolensteuerung besonders gut spielen lassen. True Sheriff von Betsoft Gaming zum Beispiel. In dem 3D-Western-Slot schlüpft der Spieler in die Rolle des Sheriffs und begibt sich auf Kopfgeldjagd. Neben dem klassischen Spiel auf fünf Walzen zeigt Betsoft, was grafisch möglich ist. In den Bonusrunden, die mit dem Sheriffsymbol, dem Revolver und dem Bösewicht in einer Payline ausgelöst werden, gelangt der Spieler zum ultimativen Showdown - dem Duell von Angesicht zu Angesicht. Das Video, in dem der Spieler als Akteur eingebunden wird, ist kinoreif und könnte einigen Szenen aus den "glorreichen Sieben" Konkurrenz machen. Die Kugeln fliegen dem Player hier nur so um die Ohren. Allerdings gilt es, Ruhe zu bewahren und im direkten Duell den erlösenden Treffer zu setzen und so den Unhold zur Strecke zu bringen. Dafür gibt es dann natürlich auch einen erstklassigen Gewinn.



Auch Yggdrasils Meisterwerk "Vikings Go Berzerk", bei dem es bei den Brandschatzungen der Wikinger darum geht, den Wutpegel möglichst zum Überkochen zu bringen oder bei NetEnts Guns N'Roses, in dem die Hard Rocker um Slash und Duff Mc Kagan das Publikum ausrasten lassen, sind beeindruckende Beispiele einer neuen Slot-Generation und prädestiniert für die Konsole. Die leistungsfähigen Geräte geben die Spielszenen besonders scharf und überzeugend wieder, weshalb man den Spielern nur raten kann, die Slots einmal auf einer Spielkonsole auszuprobieren.

Hitliste der besten Konsolen-Casinogames

Die Softwareproduzenten für Online-Casinos lassen sich immer mehr Features einfallen, um die Spieler zu begeistern. Der neueste Trends liegt neben der Entwicklung immer besserer 3D-Slots im verstärkten Mobile Gaming. Zusammen mit Freunden kann das Spielen außerdem zum echten Social Event werden. Die Konsolen haben zwar nicht die Größe eines Smartphones, lassen sich dennoch wunderbar mit in den Urlaub nehmen, sodass der eine oder andere verregnete Tag mal anders überbrückt werden kann.

Als die besten Slots für die Spielkonsole gelten aktuell:



True Sheriff von Betsoft

Vikings Go Berzerk von Yggdrasil

Guns N'Roses von NetEnt

Gonzo's Quest von NetEnt

Birds von Betsoft

Natürlich performen auch klassische Fruit & Diamond Slots wie Jackpot 6000 oder neuere Vertreter des Genres wie Starburst, aber auch progressive Jackpots wie Divine Fortune hervorragend auf dem TV mit angeschlossener Konsole. Wer gerne Roulette, Blackjack oder Poker spielt, wird beim Spielen im Live-Casino, etwa bei Casumo Casino Online ebenfalls seine Freude haben, wenn er sich direkt zu den Spieltischen in einer Spielbank schalten lässt.