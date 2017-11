Spielerberater in "Insider - Die Sky Sport Dokumentation"

Der Ruf der Spielerberater ist häufig nicht der Beste. Die Klischees über die Tätigkeit sind lang und die öffentliche Wahrnehmung nur selten objektiv. Die Sky-Dokumentation "Traumberuf Spielerberater?" gewährt erstmals Einblicke in diese Branche.





Am Freitagabend sendet Sky Sport News HD im Free-TV die Dokumentation Reporter Kai Psotta um 23 Uhr. Dabei waren Psotta und der Filmemacher Mario Kottkamp sechs Monate in der Welt der Spielerberater unterwegs.