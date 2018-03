Spielfilm zum Karfreitag: "Im Labyrinth des Schweigens" im ZDF

Mit "Im Labyrinth des Schweigens" zeigt das Zweite heute einen Film als Free-TV-Premiere, der die Vorgeschichte der Frankfurter Auschwitzprozesse thematisiert.



Im Jahr 1958 wird der junge Staatsanwalt Johann Radmann (Alexander Fehling) auf den ehemaligen jüdischen KZ-Insassen Simon Kirsch (Johannes Krisch) aufmerksam, der in einem Lehrer einen seiner früheren Peiniger in Auschwitz wiedererkannt hat.