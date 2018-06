Spielplanveröffentlichung der 1. und 2. Bundesliga live

Nach der WM ist vor der Bundesliga - Diesen Freitag werden die Spielpläne für die anstehenden Saisons in der 1. und 2. Bundesliga veröffentlicht - live auf Sky Sport News HD.



Das historische Hinrunden-Aus der deutschen Nationalmannschaft liegt erst ein Tag zurück, da kommt auch schon die Bundesliga um die Ecke. Die neue Saison beginnt zwar erst am 24. August, die der 2. Liga schon drei Wochen vorher, doch bereits diesen Freitag werden die Spielpläne veröffentlicht.