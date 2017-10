Spitzenhandball: Kopf- an Kopfrennen beim RBB Fernsehen

Schon in der Vergangenheit konnte sich das RBB Fernsehen als Größe in der Handballlandschaft behaupten. Der Sender lässt deshalb auch in dieser Saison keine Chance verstreichen, sich dem Spitzensport anzunehmen.



Das RBB Fernsehen bemüht sich wieder eingehend darum, den Handball Fans etwas zu bieten. Mit dem Spitzenspiel der Handball-Bundesliga zwischen den Füchsen Berlin und dem THW Kiel sollte dem Sender dies alle Mal gelingen.Auf dem Programm steht das Spiel am Samstagabend den 21. Oktober 2017 ab 14 löscht das ab 14:00 Uhr. Die Übertragung erfolgt Live aus der Max-Schmeling-Halle, von wo Dietmar Teige das Spiel moderiert, während Nikolaus Hillmann als Reporter vor Ort ist. Meldungen zu diesem Thema

Mit diesem Spiel holt sich das RBB Fernsehen in jedem Fall eine Top-Partie ins Programm, bedenkt man den Ruhm, den sich der THW Kiel in den vergangenen Jahren aufgebaut hat. Und die Ansage des Vereins ist klar: nach zwei Jahren "Pause" will dieser den deutschen Titel und internationale Pokale wieder sein Eigen nennen. Die Füchse Berlin haben sich derweil in den vergangenen Partien national und international etabliert und gehören mittlerweile zu den Spitzenvereinen in der Bundesliga. Dort ganz vorne haben sie es sich zum Ziel gemacht, sich auch weiterhin auf europäischer Ebene zu behaupten. Dass sich die beiden Vereine kaum etwas schenken werden, steht damit also bereits vor dem Spiel fest.