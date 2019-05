Spitzenköche am Limit: Wer wird "Top Chef Germany"?

Die Messer sind gewetzt! Zwölf der besten Köche Deutschlands wollen "Top Chef Germany" werden. Sat.1 überträgt die neue Kochshow ab 8. Mai.



Schweiß. Zwiebel-Tränen. Bratenfett. Die neue Kochshow auf Sat.1 bringt zwölf Spitzenköche des Landes an ihre Grenzen. Plötzlich fühlt sich das Kochen "wie 1. Klasse, 1. Schultag" an, stellt Sternekoch Christian Grundl (33,

Küchenchef im Schattbuch, Amtzell, 1 Stern im Guide Michelin) fest.