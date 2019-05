Spitzenquote für RTL bei Frankfurter Elfmeter-Drama

Es war ein trauriger Abend für Eintracht-Fans. Dennoch bedeutete das Halbfinale der Europa League immerhin für RTL einen Erfolg. Den Tagessieg holt aber Didi Hallervorden fürs ZDF.



Das Elfmeter-Drama von Eintracht Frankfurt in der Europa League hat RTL am Donnerstagabend eine ausgezeichnete Quote beschert. Im Schnitt sahen 6,45 Millionen die Live-Übertragung des Halbfinales, das mit einem 3:4 im Elfmeterschießen und dem Sieg für den FC Chelsea endete. Der Marktanteil im Gesamtpublikum lag bei satten 26,3 Prozent.