Spitzenspiel der Handball-Bundesliga bei Sky

Den Meiser Rhein-Neckar Löwen dürften die Meisten auf der Rechnung als Titelfavorit gehabt haben, nicht aber unbedingt den Gegner im morgigen Spitzenspiel.



Momentan grüßen die Füchse aus Berlin von der Tabellenspitze. Der Titelverteidiger aus Mannheim wird jedoch morgen Abend alles daran legen, die Berliner rechtzeitig zum Schluss der Hinrunde von dort zu verdrängen. Sky zeigt die Partie Rhein-Neckar Löwen gegen Füchse Berlin ab 18.30 live.