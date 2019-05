"Spoileralarm!" - Was Film- und Serien-Fans so richtig nervt

Dieses Wochenende endet der Fantasy-Blockbuster "Game of Thrones" und schon seit Wochen kennen viele Fans nur einen hysterischen Hinweis: "Nicht Spoilern!" Wer entscheidende Details zu früh verrät, gilt als Spielverderber. Studien bestätigen aber das Gegenteil.



Zwischen Dortmund und dem Städtchen Buffalo an der amerikanisch-kanadischen Grenze liegen rund 6200 Kilometer Luftlinie. Und doch hat seit kurzem Spitzenfußballer Mario Götze (26) etwas mit LeSean McCoy (33) gemeinsam, dem Running Back der Football-Mannschaft Buffalo Bills. Beide haben Kritik einstecken müssen, weil sie die entscheidende Wendung einer Serie oder eines Films online verrieten.



Götze postete bereits 2016 auf Instagram ein kurzes Video von sich, in dem er überrascht darüber ist, dass ein vermeintlich toter "Game of Thrones"-Charakter noch lebt. McCoy schrieb vor zwei Wochen direkt nach dem Start über den letzten Teil der Superheldenreihe "Avengers".



Beide Sportstars wurden Opfer eines Trends, den heutzutage viele vom Small Talk im Büro und auf Partys kennen. Sobald es um Details zur Handlung geht, die sie noch nicht kennen, werden die Gesprächspartner leicht aggressiv und zischeln: "Shh, keine Spoiler bitte!"



Der Begriff stammt dabei aus dem Englischen. "To spoil" beschreibt eigentlich vor allem das "Verderben" von Lebensmitteln. Doch längst nutzen viele die Formel, um auszudrücken, dass ihnen das Ausplaudern von Details die Vorfreude und das Vergnügen am Gucken verderben. "Die NFL sollte LeSean McCoy suspendieren", forderte Filmfan Tom Scibelli stellvertretend für viele andere auf Twitter.



Immer lauter werden aber inzwischen auch die Stimmen, die von der sensiblen Diskussion über das Spoilern genervt sind. Ihr Argument: Was kann der Spoilernde dafür, dass die andere Person die neueste Folge einer Hit-Serie noch nicht gesehen hat?