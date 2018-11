Sport 1: Beendet BVB Niederlagen-Serie in Youth League?

In der UEFA Youth League geht es um einiges: Kann der BVB das Steuer nochmal rumreißen und schafft es Hoffenheim ins Achtelfinale? Sport1 zeigt die Antworten auf diese Fragen live.



Es ist die letzte Chance für die Dortmunder in der Youth League l. Vier Spiele hintereinander gingen die Sportler sieglos nach Hause. Am heutigen Dienstag können sie diese Serie beenden. Das Spiel in Madrid ist außerdem die letzte Möglichkeit, um sich weitere Hoffnungen auf das Achtelfinale machen zu können.