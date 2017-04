Sport 1 zeigt Finaleserie der DEL

München gegen Wolfsburg lautet die vertraut klingende Finalpaarung in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Wer zuerst vier Spiele gewinnt, wird deutscher Meister. Live miterleben kann man das Spektakel auf Sport1.



Die beiden besten Mannschaften der DEL sind gefunden. Dabei handelt es sich um die beiden besten Teams des Vorjahres. Wenn der EHC München und die Grizzlies aus Wolfsburg am Sonntag um 16.30 Uhr live bei Sport1 in Spiel eins der Finalserie aufeinandertreffen, kommt es erstmals seit Bestehen der DEL zu einer Revanche im Titelkampf.