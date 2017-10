Sport aus Leipzig: "Sportbuzzer Fantalk 3.0"

Mit dem Free-TV-Start von "Sportbuzzer Fantalk 3.0" setzt Sport1 auf ein neues Format, das die bunte Mischung an Sportangeboten künftig abrunden soll.



Aus Leipzig bahnt sich derzeit ein neues Sportprogramm an. Sport1 setzt am kommenden Dienstag, den 24. Oktober, auf das Format "Sportbuzzer Fantalk 3.0". Los geht es mit der Live-Sendung um 19.00 Uhr. Ihre Free-TV-Premiere feiert die Sendung somit nur einen Tag vor dem DFB-Pokal-Spiel des RB Leipzig gegen Bayern München. Als Stargast wird Ralf Rangnick im Studio begrüßt.