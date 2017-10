Sport1: Beste Tennisspielerin der Welt gesucht

Sport1 und Sport1+ zeigen die WTA Finals live aus Singapur. Insgesamt 24 Stunden Damen-Spitzentennis im Free-TV.



Sport1 und Sport1+ zeigen das Jahres-Highlight im Damentennis live. Am Sonntag (22.10) werden die WTA Finals aus Singapur übertragen. Insgesamt sind 24 Livestunden des Turniers der acht besten Tennisspielerinnen der Welt im Free-TV zu sehen. Und im Singapore Indoor Stadium wird auf jeden Fall eine neue Siegerin gekrönt, nachdem sich Titelverteidigerin Dominika Cibulkova nicht für den Wettbewerb qualifiziert hat.