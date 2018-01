Sport1-Chef zu 25 Jahren Sport1 und Sexy Clips

Anlässlich der Veranstaltung zum 25-jährigen Jubiläum hat der Chef des Sportsenders Olaf Schröder ein Interview gegeben. Die Themen reichten dabei über Sportrechte bis hin zu den Sexy Sport Clips.



Schröder ist ein Urgestein bei Sport1, der dort schon in den unterschiedlichsten Jobs agierte. Mit turi2.tv spricht er über Quoten, E-Sports und Sexy Clips.



So sagt er, dass Sport1 sicher nicht in der ersten Liga der Sender mitspielt, die Spitzenfußball zeigen. Aber er verortet den Konkurrenten Eurosport weit hinter sich. Mit "Doppelpass" erreicht der Sender vor allem am Sonntagmorgen viele Zuschauer und ist dabei so quotenstark wie andere Sportsender.