Sport1: Christina Hammer lässt in Fight Gala die Fäuste fliegen

Ring frei: Der Hauptkampf von "Keta’s Fight Gala" wird heute von Christina Hammer bestreitet. Auf Sport 1 verteidigt sie ab 22 Uhr live ihre Gürtel im Mittelgewicht der WBC und WBO.