Sport1: Das Topspiel der Deutschen Eishockey Liga live

Am Sonntag steigt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ein absolutes Spitzenspiel. Die Grizzlys Wolfsburg empfangen Tabellenführer EHC Red Bull München. Beide spielen um den Einzug in die Playoffs. Sport1 ist live dabei.



Wenn am Sonntag in der Deutschen Eishockey Liga eines der Spitzenspiele der Saison, können Zuschauer bei Sport1 live dabei sein. Der Sender überträgt das Spiel der Grizzlys Wolfsburg gegen EHC Red Bull München. Für beide Mannschaften geht es um den Einzug in die Playoffs.

Die beiden Schwergewichte der Liga mit ihren herausragenden Torhütern werden voraussichtlich auf eine starke Defensive setzen. Zu sehen ist das Spiel am Sonntag ab 16.30 bei Sport1 im Free-TV. Auch die übrigen Live-Übertragungen der DEL bei Sport1 stehen mittlerweile fest. Bis zum Ende der Hauptrunde sollen noch 13 Live-Spiele folgen, unter anderem das rheinische Derby zwischen den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG.