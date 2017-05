Sport1: Deutschland kämpft bei Eishockey-WM ums Viertelfinale

Bisher ging es für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft nur gegen Favoriten. Ein Sieg und zwei Niederlagen sprangen dabei heraus. Sport1 zeigt, wie es für das deutsche Team weitergeht.



Nach der Niederlage gegen Russland geht es für die deutschen Kufencracks am heutigen Mittwoch um 20 Uhr gegen die Slowakei weiter. Sport 1 zeigt die Partie, sowie alle weiteren deutschen Begegnungen, live im Free-TV.