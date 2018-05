Sport1: Die Eishockey WM beginnt

Die Eishockey-WM in Dänemark startet diesen Freitag. Gleich zu Beginn steht ein Duell zwischen dem Gastgeber und den deutschen Olympiahelden auf dem Programm.



Die Eishockey-Weltmeisterschaft in Dänemark öffnet am heutigen Freitag ihre Pforten. Los geht es bereits um 16 Uhr mit dem Klassiker Kanada gegen die USA live auf Sport1. Am Abend steht dann aber der richtige Kracher für hiesige Fans des Kufensports an. Gastgeber Dänemark eröffnet das Turnier gegen das deutsche Nationalteam um 20 Uhr ebenfalls live im Free-TV auf Sport1.