Sport1: "Die PS Profis" kehren zurück

Sidney Hoffmann und seine Crew sind "Die PS Profis - Im Einsatz". Ab Freitag sind die Auto-Schrauber wieder bei Sport1 mit ihrer zweiten Staffel im Einsatz.



Die zweite Staffel der Autotuningshow "Die PS Profis - Im Einsatz" ist ab diesen Freitag wieder auf Sendung. Das Besondere bei den Teilnehmern: Sie konnten sich nicht selbst anmelden. Stattdessen mussten sie von einem Bekannten oder Verwandten über Facebook vorgeschlagen werden, ohne dass der eigentlich Kandidat etwas davon mitbekommt. Die Überraschung, wenn PS Profi Sidney vor der Tür steht, soll den Kandidaten ja schließlich ins Gesicht geschrieben stehen.