Sport1: "Doppelpass" mit Rudi Völler

Sport1 geht mit "Der Check24 Doppelpass" am morgigen Sonntag erneut auf Sendung. Zu Gast ist dann Rudi Völler, der über die Lage bei Bayer Leverkusen diskutieren wird.



Fußballfans kommen morgen, wieder voll und ganz auf ihre Kosten. Im Mittelpunkt steht dann bei Sport1 das Format "Der Check24 Doppelpass", das dieses Mal mit einem ganz besonderen Gast aufwartet. Live dabei ist ab 11.00 Uhr Rudi Völler. In der Sendung unterhält er sich mit Moderator Thomas Helmer, den

Sport1-Experten Thomas Strunz und Bernd Heynemann sowie mit Reinhold Beckmann, Marco Fenske vom Redaktionsnetzwerk Deutschland und Joachim Schuth von der Bild. Co-Moderatorin Ruth Hofmann darf natürlich ebenso wenig fehlen.