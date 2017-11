Sport1: "Doppelpass" widmet sich Derby und Abstiegskampf

In "Der Check24 Doppelpass" dreht sich diese Woche alles um die Begegnung vom BVB im Derby gegen Schalke. Außerdem: Wie werten die Experten Kölns Abstiegskampf?



Sonntag um 11 Uhr ist es bei Sport1 wieder Zeit für den Fußball-Talk "Der Check24 Doppelpass". Diesmal sind im Studio Toni Schumacher, Stefan Kuntz und Huub Stevens zu Gast.