Sport1: Doppelpass zurück aus Sommerpause

Ab Sonntag wird wieder über Fußball gefachsimpelt. Der "Doppelpass" kehrt aus der Sommerpause zurück. Auch die Premier-League-Highlights sind zurück.



Mit einer XXL-Ausgabe von zweieinhalb Stunden kehrt der "Doppelpass" am morgigen 13. August um 11 Uhr live aus der Sommerpause zurück. Thema sind natürlich die Begegnungen der ersten Runde des DFB-Pokals und das Transfertheater des Sommers. Als Experte ist Marcel Reif zu Gast, moderieren wird wie immer Thomas Helmer.