Sport1-Duo kommentiert Handball-WM für DKB

Kurz vor Start der Handball-Weltmeisterschaft gibt die DKB letzte Details zur Übertragung des Turniers bekannt. So wird auf eine Rahmenberichterstattung verzichtet, die deutschen Partien werden von einem Sport1-Duo kommentiert.



Für deutsche Handball-Fans wird die Weltmeisterschaft in Frankreich am Bildschirm Sport pur bieten. Denn bei der Deutschen Kredit-Bank (DKB), die nach den gescheiterten Versuchen von ARD, ZDF, Dazn und Sportdeutschland.TV die Medienrechte von BeIn Sports erworben hatte, werden die Spiele ohne jegliche Rahmenberichterstattung zu sehen sein. Dies gab die DKB am Montag bekannt.