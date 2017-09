Sport1 "Fantalk" jetzt auch samstags

Oliver Schwesinger und Oliver Pocher werden den „Fantalk“ am Samstag moderieren. Mit "Der Fantalk XXL" startet Sport1 ein paar Tage später in die Europapokal-Saison.



Den „Fantalk“ gibt es jetzt auch samstagnachmittags zur besten Fußball-Zeit, live aus dem Ruhrpott und ganz nah dran an den nationalen und internationalen Top-Ligen. Das Moderatoren-Duo Oliver Schwesinger und Oliver Pocher begrüßt das Publikum zum Auftakt am heutigen Samstag ab 15:00 Uhr aus der "11 Freunde Bar" in Essen zur unterhaltsamen Diskussion über das aktuelle Geschehen der Bundesliga.