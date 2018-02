Sport1: Hallenhockey-WM, Judo und Olympia-Test im Eishockey

Die Hallenhockey-WM in Berlin startet diese Woche und Sport1 begleitet das Heimturnier beider Nationalmannschaften hautnah. Außerdem zeigt der Sender im Februar noch den Judo-Grand-Slam und bereits an diesem Dienstag den letzten Olympia-Test der Eishockey-Herren.



Am Mittwoch beginnen die Weltmeisterschaften im Hallenhockey der Damen und Herren in Berlin. Sport1 zeigt mindestens 13 Livepartien auf seinen Plattformen im Free-TV, auf Sport1+ und auf Sport1.de, inklusive aller K.o.-Spiele mit deutscher Beteiligung.