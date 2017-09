Sport1: Heute Auftakt der Champions der Zukunft

Im Vorfeld der Partien der UEFA Champions-League zeigt Sport1 die europäischen Spiele der U19-Teams. Dabei wollen die Teams aus München, Dortmund und Leipzig die deutsche Bilanz aufpolieren.





Den Auftakt in die UEFA Youth League macht die Partie FC Barcelona – Juventus Turin ab 15.55 Uhr im Free-TV auf Sport1. Im Anschluss überträgt der Sender das Spiel der Bayern gegen Anderlecht. Am Mittwoch ab 15.55 Uhr können sich die Fans auf die Übertragung aus London mit dem Spiel Tottenham Hotspurs gegen Borussia Dortmund freuen.