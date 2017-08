Sport1: Highlights der FIBA EuroBasket 2017 im Free-TV

Sport1 hat von der Deutschen Telekom die Highlight-Rechte an der FIBA EuroBasket 2017 gekauft. Für Freunde des Sports, sind die Highlights demnächst im Free-TV empfangbar.



Wie die Eurosport GmbH heute mitteilte, wird sie im Rahmen einer Partnerschaft mit der Deutschen Telekom exklusive Spielzusammenfassungen von der Basketball-Europameisterschaft im Free-TV ausstrahlen. Abhängig vom Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft präsentiert der Sender mindestens sieben Highlight-Sendungen. Neben weiteren Zusammenfassungen werden darin auch ausführliche Berichte zu allen deutschen Spielen gezeigt.