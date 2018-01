Sport1: Kai Ebel komplettiert Boxteam

"Der Mann aus der Boxengasse", Kai Ebel, ist das neueste Mitglied des Sport1-Boxteams. Der eigentliche Formel-1-Spezialist, kennt sich auch im Boxen gut aus.



Ring frei für das neue Boxteam von Sport1: Am gestrigen Donnerstag hat sich im Sauerland-Gym auf dem Berliner Olympiagelände das komplette On-Air-Team erstmals in voller Stärke präsentiert. Mit von der Partie waren auch die prominenten Neuzugänge Kai Ebel, der bei den Kampfabenden als Moderator zum Einsatz kommen wird, und Kontra K.