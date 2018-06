Sport1: "Königsklasse des Drohnensports" feiert Saisonauftakt

In München findet diese Woche die Drone Champions League 2018 statt. Sport1 überträgt den Start in die neue Saison live aus dem Olympiapark.



Am Samstag (23. Juni) liegt in München ein Geräusch in der Luft. Das kommt höchstwahrscheinlich von Drohnen, die sich an diesem Tag in Bayerns Landeshauptstadt am Himmel tummeln. Die Drone Champions League 2018 feiert nämlich ihren Saisonauftakt. Sport1 feiert mit und zeigt die "Königsklasse des Drohnensports".