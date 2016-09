Sport1: Live-Spiele der UEFA Youth League

Mit der Königsklasse der U19-Teams zeigt Sport1 in der neuen Saison auch den europäischen Nachwuchs. Zum Auftakt gibt es die Partie von Manchester City gegen Borussia Mönchengladbach im Free-TV.



Sport1 zeigt auch in der neuen Saison wieder die Königsklasse der europäischen U19-Topklubs. Zum Auftakt wird am Dienstag (13. September) ab 15.55 Uhr das Spiel von Manchester City gegen Borussia Mönchengladbach live im Free-TV übertragen. Am Mittwoch (14. September) ist die Partie Legia Warschau gegen Borussia Dortmund um die gleiche Uhrzeit auf Sport1 zu sehen. Im Pay-TV sind weitere Partien zu sehen, darunter Paris Saint-Germain gegen den FC Arsenal /13. September, 17.55 Uhr) Juventus Turin gegen FC Sevilla (14. September, 15.55 Uhr).