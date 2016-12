Sport1-Moderatorin Laura Wontorra wird heiß umworben

Deutsche Fernsehsender werben derzeit um die Sport-Moderatorin Laura Wontorra. Bedeutet das ein frühzeitiges Ende der 27-Jährigen bei Sport1?



Bis 2018 ist Laura Wontorra beim Sender Sport1 unter Vertrag. Doch schon jetzt ist sie auch bei RTL zu sehen - in der zweiten Staffel von "Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands". Und auch bei Konkurrent ProSieben steht die 27-jährige Sport-Moderatorin vor der Kamera. Das scheint RTL nicht zu passen.