Sport1: Porsche Carrera Cup Deutschland 2018 live

Am nächsten Wochenende wird es rasend schnell auf Sport1, denn dann startet der Porsche Carrera Cup Deutschland. Der Sportsender wird ihn live übertragen und die Highlights gibt es sogar im Free-TV.



Der Porsche Carrera Cup Deutschland ist auch im Jahr 2018 auf Sport1 zu Hause. Deshalb werden am kommenden Samstag (14. April) und Sonntag (15. April) alle Rennen des schnellsten und traditionsreichsten Markenpokals live übertragen. Das wird auf den Plattformen Sport1, Sport1+ und Sport1.de geschehen. Mindestens einen der beiden Läufe wird es live im Free-TV zu sehen geben.