Sport1: Premiere für "Box-Talk“

Sport1 gibt beim "Box-Talk" Themen rund um den Sport in dem die Fäuste fliegen ein Diskussionforum. Mit von der Partie ist auch ein Ex-Weltmeister.



Das neue Format "Box-Talk" feiert Premiere auf Sport1. Promoter Wilfried Sauerland und Ex-Weltmeister Sebastian Zbik diskutieren live am Kampfabend aus Dänemark die aktuellen Themen des Boxsportes und stimmen die Zuschauer auf die hochkarätigen Kämpfe ein.



"Box-Talk" läuft am Samstag, den 25. August, ab 19 Uhr auf Sport1 als Vorbereitung auf einen spannenden Boxabend. Zu empfangen ist die Sendung über den Sport1 im Free-TV und auf Facebook.