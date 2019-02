Sport1-Sondersendung in Gedenken an Rudi Assauer

Am Mittwoch vor einer verstarb Rudi Assauer im Alter von 74 Jahren. Nun widmet Sport1 der Manager-Legende eine einstündige Sondersendung.



Er war eine der schillerndsten Figuren der Bundesliga-Historie - erst als Spieler in Dortmund und Bremen, dort im Anschluss an die aktive Karriere auch als Funktionär und danach natürlich in zwei Amtszeiten als Manager-Legende des FC Schalke 04: Rudi Assauer.