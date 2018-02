Sport1: Spitzenquote für Bergamo gegen Dortmund

Am gestrigen Abend sahen 3,27 Millionen Zuschauer in der Spitze das Unentschieden zwischen Atalanta Bergamo und Borussia Dortmund.



Im Schnitt sahen die Partie 2,78 Millionen Zuschauer über 3 Jahre, was einem Marktanteil von 9,8 Prozent entspricht. In der Kernzielgruppe der Männer zwischen 14-59 Jahre waren es 16,4 Prozent Marktanteil. Das Spiel wurde von Moderator Jochen Stutzky und Kommentator Markus Höhner begleitet.